Sampierdarena, il 3 giugno niente acqua per la demolizione del Morandi: ecco dove

Sampierdarena - Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione connessi e necessari alle operazioni di demolizione del Ponte Morandi, il giorno lunedì 3 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle 2000 sarà sospesa l’erogazione idrica a Sampierdarena.



La zona - Le vie interessate alla sospensione saranno:

- Via della Pietra.

- Salita Vittorio Bersezio.

- Via R. Baden Powell.

- Salita al Forte della Crocetta.

- Scalinata Belvedere.

- Salita Belvedere.

- Via GB Monti.

- Via dei Landi.

- Corso Martinetti.

- Corso Magellano.

- Via Fanti, Via Carrea.

- Salita Dante Conte.

- Via Promontorio.

- Salita superiore Salvatore Rosa.

- Via Porta degli Angeli (fino al 23).

Previsti anche abbassamenti di pressione in Via Villa Scassi e via Balbi, non dovrebbero verificarsi disagi per l’ospedale limitrofo. Iren fa sapere inoltre che, in caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.