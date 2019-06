Sampierdarena - Un camion della spazzatura ha preso fuoco nella serata di ieri in via Dino Col a Sampierdarena.



Rogo - Per cause in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco, a bruciare è stato un carico di carta. I pompieri per spegnere il rogo hanno scaricato il materiale a terra evitando l’estendersi dell’incendio al camion.