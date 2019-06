Sampierdarena - Un incendio è divampato questa mattina in via Caveri da un locale adibito a cerimonie religiose.



Danni - Le fiamme, nonostante fossero limitate e circoscritte hanno causato danni da fumo ma non hanno provocato feriti. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto ma secondo le prime indiscrezioni pare che il rogo sia di probabile natura elettrica.