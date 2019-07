Sampierdarena, invasione di topi spaventa i residenti: «Fate attenzione, sono tantissimi!»

Sampierdarena - Emergenza topi a Sampierdarena: la denuncia arriva direttamente dal gruppo Facebook del Comitato Lungomare Canepa, in cui viene richiamata la massima attenzione dei cittadini per «raccomandare a tutti la massima prudenza nei pressi di via Sampierdarena, all'altezza di piazzetta dei Minolli» dove - a seguito di alcuni lavori avvenuti in questi giorni e alla conseguente dismissione del distributore di benzina - sono stati effettuati profondi scavi in loco, dai quali «stanno uscendo a decine topi di fogna».



La denuncia - «Nei pressi dei cassonetti la situazione è grave» continua l'autore del post: «I topi saltano appena si scoperchiano i bidoni, non si può andare avanti così». La volontà dei cittadini è ora quella di effettuare una segnalazione ufficiale al Comune, ma - finché la situazione non verrà finalmente risolta - la raccomandazione principale è quella di prestare la massima attenzione: perché al momento nella zona «ci sono tantissimi topi, un numero mai visto prima».