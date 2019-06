Sampierdarena, lite per gelosia finisce male: donna aggredisce coppia con dei cocci di bottiglia

Sampierdarena - Era una serata normale quella di ieri in via Dondero, a Sampierdarena: o, almeno, così sembrava. Il bilancio parla di due feriti, entrambi ricoverati in ospedale, vittime l'uno dell'altra a causa di una brutta lite per gelosia.



L'aggressione - Stando a quanto ricostruito, ieri sera una donna - visibilmente fuori di sé - avrebbe aggredito una coppia con dei cocci di bottiglia per delle presunte "questioni di cuore". Immediato l'intervento di Carabinieri e del personale del 118: entrambi i feriti sono stati dunque trasportati all'ospedale Galliera, dove sono state fortunatamente riscontrate ferite non gravi.