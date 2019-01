Sampierdarena, moto investe pedone: donna trasportata d´urgenza al Galliera

Sampierdarena - Nel pomeriggio di ieri via Pacinotti è stata teatro di un brutto incidente, che ha visto una donna falciata da una moto in corsa.



Il sinistro - Poco dopo le 18.30, una motocicletta ha investito una donna che stava attraversando in via Pacinotti (a Sampierdarena), facendola cadere violentemente a terra. Immediato l'intervento soccorsi, che hanno subito trasportato la donna al Galliera in codice rosso.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso: ancora da stabilire la dinamica dell’incidente.