Scoperta eroina pronta per essere venduta, due persone arrestate

La polizia è intervenuta in via Canzio

Sampierdarena - Una coppia è stata arrestata dalla Polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. E' successo in via Canzio.



Droga - Dopo numerose segnalazioni di alcuni residenti della circoscrizione di Sampierdarena, circa l’attività di spaccio all’interno di un’abitazione, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. sono intervenuti accertando il via vai sospetto di numerosi tossicodipendenti. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire 27 grammi di eroina frazionati in 59 confezioni pronte per la vendita.