Sampierdarena - Traffico in tilt sulla Sopraelevata, nei pressi dello svincolo per il casello di Genova Ovest, per un tamponamento a catena tra quattro veicoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30.



Circolazione - Nella zona è pesente la Polizia Locale per smaltire il traffico in direzione Ponente. Disagi si stanno registrando non soltanto sulla strada Aldo Moro ma anche nella zona di Dinegro.