Strano viavai di persone in trattoria: chef beccato a nascondere cocaina

Sampierdarena - La Polizia di Stato di Genova - coordinata dalla Procura - ha arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un noto ristoratore contitolare di una antica trattoria di Sampierdarena. Durante alcuni servizi di controllo del territorio, infatti, i poliziotti hanno notato uno strano viavai, anche in orario di chiusura, presso un locale pubblico che si trova nella zona alta del quartiere genovese.



L'arresto - Questi movimenti sono stati segnalati agli agenti della Squadra Mobile che hanno così deciso di monitorare il locale anche fuori dagli orari di apertura.

Gli investigatori, che si sono appostati nelle vicinanze del locale, hanno visto lo Chef della trattoria, uomo già noto alle Forze di Polizia, entrare ed uscire dalla stessa in brevi lassi temporali ed hanno così deciso di seguirlo nei suoi vari spostamenti per alcuni giorni.

Durante le sue uscite “in incognito” lo chef ha incontrato noti consumatori di droga, motivo per cui, ieri pomeriggio gli uomini della Mobile hanno deciso di controllarlo.

Gli agenti sono entrati all’interno della trattoria “pizzicando” lo chef mentre nascondeva in cucina 60 grammi di cocaina.

Il ristoratore è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Dirigente della Squadra Mobile Dott. Marco Calì.