Tenta una rapina al Best Shop 2 di via Avio e aggredisce un dipendente: arrestato

Sampierdarena - Nei giorni scorsi, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un colombiano di 26 anni - irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici - per il reato di rapina impropria.



L'arresto - Il 26enne, dopo aver prelevato insieme ad un 22enne di origine sudamericana alcuni prodotti (11 euro valore complessivo) all’interno del “Best Shop 2” di via Avio, ha aggredito ed insultato un dipendente che aveva visto la scena attraverso le telecamere di video sorveglianza. Anche lui è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa della direttissima. Il complice, anch’esso pregiudicato ed irregolare in Italia, è stato segnalato in stato di libertà per tentato furto aggravato.