Va a casa della ex per parlare, lei rifiuta e lui la aggredisce: 28enne finisce in manette

Sampierdarena - Si è recato questa notte nell'abitazione della sua ex convivente per ritirare alcuni effetti personali, ma una volta in casa - dopo aver insistito per parlare ed essendosi beccato per risposta un secco rifiuto - ha dato di matto.



L'arresto - Dopo aver minacciato di morte la ragazza, l'uomo l'ha aggredita fisicamente, e lei avrebbe certamente avuto la peggio se in sua difesa non fossero sopraggiunti alcuni parenti. Immediato l'intervento della polizia, che ha tratto in arresto il giovane, un 28enne ecuadoriano già segnalato in passato per maltrattamenti.