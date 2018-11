Sampierdarena - All'alba di questa mattina una fuga di gas di ingenti dimensioni ha causato la chiusura di via Buranello, a Sampierdarena.



I fatti - Alle prime ore di questa mattina la rottura di un tubo del gas in via Buranello ha comportato l'immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati dai tecnici di Ireti. Non si registrano feriti, ma - per permettere le operazioni necessarie - un intero edificio di quattro piani è stato evacuato, mentre la strada è stata interdetta al traffico.