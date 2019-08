Via Buranello, spaccia crack in pieno giorno: denunciato il pusher e segnalato il cliente

Sampierdarena - Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Sampierdarena hanno infatti bloccato un’attività di spaccio in via Buranello, facendo scattare una denuncia per lo spacciatore e una segnalazione alla Prefettura di Genova per un consumatore di sostanze stupefacenti.



I fatti - I militari hanno deferito in stato di libertà per cessione di crack un senegalese incensurato, sorpreso in via Buranello a cedere 1,2 grammi di crack a un consumatore italiano, che sarà altresì segnalato come assuntore alla Prefettura di Genova.

La successiva perquisizione personale dello spacciatore ha poi permesso di rinvenire la somma di 425 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.