Via Cantore, mistero sulla morte di un uomo

Sampierdarena - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena: secondo quanto trapela pare che la vittima sia volata giù da una finestra.



Indagini - Sul posto sono presenti gli agenti di polizia per fare luce sulle cause e ricostruire quanto accaduto. Il traffico nella via scorre regolare grazie all’intervento degli agenti della Municipale.