Via Cantore, ubriaco urta cassonetto col suv e colpisce una signora: è grave

Sampierdarena - Nella serata di ieri un ubriaco alla guida di un suv ha perso il controllo dell’auto mentre stava transitando in via Cantore, finendo contro un cassonetto dell’immondizia. Purtroppo in quel momento una 72enne stava passeggiando per la zona con il proprio cane e – a causa del forte urto – è stata improvvisamente travolta dal bidone.



Il sinistro - Nel frattempo l’uomo – un cittadino di origini ecuadoriane – si è dato alla fuga, ma è stato ritrovato pochi minuti dopo in via Bartolomeo Bianco (al Lagaccio) e denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. La donna è stata ricoverata in codice rosso al San Martino.