Sampierdarena - Questa mattina via di Francia è stata teatro di un grave scontro tra una moto e un'auto.



Il sinistro - All'altezza delle torri faro - per cause ancora da accertare - una moto e un'auto si sono scontrate. Nello scontro il centauro è rimasto gravemente ferito: trasportato d'urgenza a Villa Scassi, non è in pericolo di vita, ma i medici gli hanno purtroppo dovuto amputare un arto. Numerosi disagi anche alla circolazione per buona parte della mattinata.