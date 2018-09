Il giovane è in ospedale

Sampierdarena - Un ragazzo è finito questa notte con la macchina contro un muro: l'incidente è avvenuto in via Fillak.



Il giovane è stato soccorso dai medici e trasportato al San Martino in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto e ricostruire la dinamica del sinistro