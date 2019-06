Via Sampierdarena, 59enne accoltellato in casa: sul posto 118 e Polizia

Sampierdarena - Giovedì pomeriggio un uomo di 59 anni è stato accoltellato all'addome in casa propria da ignoti, finendo poco dopo in ospedale.



Immediato l'intervento dei soccorsi, che - sopraggiunti tempestivamente in via Sampierdarena - hanno trasportato l'uomo a Villa Scassi in codice giallo. Sul posto anche la Polizia, che ha subito messo in atto gli accertamenti del caso, raccogliendo alcune testimonianze dei vicini: non si conosce l'identità dell'assalitore, ma gli agenti sperano riuscire a risalirvi grazie al supporto del 59enne.