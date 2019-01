Via Verona, 21enne tenta di svaligiare macelleria nella notte: arrestato

Sampierdarena - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 21enne marocchino - pregiudicato irregolare - per il reato di rapina impropria.



L'arresto - Intorno alle 4 del 1 gennaio, il giovane è stato sorpreso dal proprietario di una macelleria mentre tentava di sottrarre oltre 300 euro dal fondo cassa. Trovatosi con le spalle al muro, il 21enne ha quindi tentato la fuga, che purtroppo per lui ha però avuto vita breve: proprio in quel momento, infatti, per la via stava transitando una volante della polizia, i cui agenti - una volta capito cosa stesse succedendo - si sono subito lanciati all'inseguimento del ladro. Una volta bloccato bloccato - non senza fatica - il 21enne è stato arrestato.