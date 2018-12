Villa Scassi, ascensore ancora chiuso. I dubbi della Lega: «Se riaprirà? È un vero terno al lotto»

Sampierdarena - L'ascensore di Villa Scassi torna a far parlare di sé, e lo fa per il motivo più sbagliato: aperto da decisamente poco tempo, risulta infatti chiuso (da davvero troppo). La cittadinanza tutta chiede risposte, ed è il capogruppo della Lega in consiglio comunale Lorella Fontana a farsi portavoce di questo disagio.



La question - «Chiaramente non imputo nessuna colpa all'assessore Balleari» afferma Fontana «ma è indubbio a questo punto che un problema ci sia e che vada anche risolto al più presto. La società deputata alla manutenzione dell'ascensore continua a riferirgli notizie di carattere tecnico, ma questa struttura è un vero e proprio terno al lotto». «Non si sa né se la struttura comincerà a funzionare né tantomeno come o quando» continua il consigliere, che non usa mezzi termini: «I cittadini di Sampierdarena e di Genova tutta sono scontenti e chiedono notizie. Se il servizio non dovesse essere garantito al più presto, starà anzitutto all'amministrazione chiedere i danni alla ditta che ha svolto - o, meglio, non ha svolto i lavori - e poi impegnarsi perché il ripristino possa avvenire al più presto. L'assessorato alla Mobilità dovrà dunque muoversi per prendere provvedimenti seri: in caso contrario saremo noi a suggerirglieli».