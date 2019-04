Villa Scassi, via libera all´ampliamento del Pronto Soccorso

Sampierdarena - Via libera della Giunta regionale al programma di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. L'intervento si articolerà in due fasi, prima negli ambienti occupati dal servizio trasfusionale e poi in quelli occupati dal laboratorio di analisi.



L'obiettivo è garantire una maggiore umanizzazione delle cure e quindi di una migliore accoglienza dei pazienti al Pronto soccorso del Villa Scassi che "nonostante la professionalità di tutto il personale – afferma l'assessore alla Sanità - soffre una cronica carenza strutturale degli spazi. Si tratta di lavori importanti e imprescindibili, per ampliare i locali del pronto soccorso, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale del Ponente agli Erzelli".



L'intervento di ampliamento ha un costo stimato di circa 3 milioni di euro (2.924.259,30 euro) per cui sono già state individuate le coperture.