`Giulio Coniglio`, sabato alla Sala Mercato

Sampierdarena - La rassegna SABATO A TEATRO prosegue questo sabato 8 dicembre con uno spettacolo ideato per i bambini dai 3 anni in su, UNA GIORNATA CON GIULIO CONIGLIO, in scena alle ore 16 nella Sala Mercato (Piazza Modena 3, Genova Sampierdarena).



Tratto dalle storie di Nicoletta Costa, lo spettacolo diretto da Giorgio Scaramuzzino ha per protagonisti Giulio e i suoi numerosi amici, animati sulla scena da un’unica attrice, Gabriella Picciau, che con l’ausilio di buffi e colorati pupazzi dà vita contemporaneamente a tutti i personaggi, riuscendo a fare ben 8 voci diverse.



Giulio Coniglio è il personaggio più popolare tra quelli creati dalla disegnatrice triestina: è come un bambino di cinque anni, timido, un po’ pauroso, ma anche curioso e desideroso di stare con i suoi amici - il topo Tommaso, la lepre Gelsomina, l’oca Caterina, la lumaca Laura. Piace perché i bambini si immedesimano nelle sue emozioni.

Una giornata con Giulio Coniglio segue Giulio e i suoi amici in una giornata tipo, mettendo in scena quei piccoli riti quotidiani in cui i piccoli spettatori possono facilmente rispecchiarsi: lavarsi i denti, andare a scuola, studiare, giocare, imparare l’inglese, sognare a occhi aperti. Poi, con un po’ di immaginazione anche le azioni banali di tutti giorni possono trasformarsi in avventure speciali. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, è accompagnato da canzoni dal vivo e dalle musiche originali di Paolo Silvestri.



Una giornata con Giulio Coniglio sarà preceduto alle ore 15 da un laboratorio per i bambini curato dall’Eco-negozio La Formica (prenotazioni al numero 010 6592 220) mentre la scheda bibliografica fornita ai genitori è curata da Andersen, la rivista di letteratura per ragazzi italiana.

Dopo questo appuntamento, Sabato a Teatro nel mese di dicembre proporrà altri due spettacoli di produzione, presentati negli anni con immutato successo: Abbecedario (15 dicembre) e Pimpa Cappuccetto Rosso (29 dicembre).



Inizio spettacoli ore 16. Biglietti 6 euro bambini sino a 14 anni, 8 euro adulti.

Carta Sabato a teatro 8 ingressi da usare anche in più persone 40 euro.