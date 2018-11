Visita con laboratorio per famiglie sabato alla Lanterna

Sampierdarena - Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato anche nell’autunno 2018 da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione dall’associazione Amici della Lanterna e la Fondazione Labò.



Fra i prossimi appuntamenti, sabato 1 dicembre alle 15.30 si terrà “Prepariamoci al Natale inseguendo una stella”, una visita con laboratorio per famiglie in attesa del Natale.

Partendo dalla passeggiata grandi e piccini andranno alla scoperta del simbolo di Genova, del porto sul quale si affaccia e delle professioni di ieri e di oggi ad esso legate. Lungo il tragitto verranno anche raccontati aneddoti legati alla tradizione natalizia genovese, con la lettura di brani e poesie a tema.



I bambini realizzeranno un piccolo presepe colorato che riproduce le tipiche statuine del Settecento genovese da portarsi a casa.

Al termine sarà possibile salire sulla prima terrazza del faro.



Come partecipare

• Posti limitati su prenotazione scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it

(indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico per le comunicazioni urgenti)

In caso di numero elevato di partecipanti, il gruppo verrà diviso in due che, a rotazione, farà laboratorio e salita al faro.

• Appuntamento ore 15.30 presso la scala mobile all'interno del Terminal Traghetti.

• Quota di partecipazione: bambini fino ai 5 anni € 6; bambini dai 6 anni e adulti € 10.

• In caso di numero elevato di partecipanti, l’attività verrà replicata il 2 dicembre alle 15.30.