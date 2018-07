`Sere d’estate` a Villa Scassi a Sampierdarena

Sampierdarena - A luglio Villa Scassi a Sampierdarena si accende per sei serate di buona musica promosse e patrocinate dal Municipio II Centro Ovest. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21, ingresso gratuito. Ecco le date:



Venerdì 13/07 Eagles Story

Sabato 14/07 Riders on the storm – The Doors tribute band



Venerdì 20/07 Empty Spaces – Pink Floyd tribute band

Sabato 21/07 Old Habits band



Venerdì 27/07 Danilo Cartia, Pino Siviero and Bluegrass Truckers

Sabato 28/07 Mad Dogs & Delta Ladies – A tribute to Joe Cocker



“Un’occasione per stare insieme e godersi alcune serate di buona musica nello splendido contesto dei giardini di Villa Scassi; un modo per vivere la delegazione nel periodo estivo offrendo un programma capace di interessare gli appassionati di musica di tutta Genova. Siamo soddisfatti di aver promosso e patrocinato un simile evento e ringraziamo RP Music per l’organizzazione e tutti i musicisti che si esibiranno nelle sei serate in programma, afferma Renato Falcidia, Presidente del Municipio II Centro Ovest”.