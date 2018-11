Al Centro Civico Buranello la commedia `Ratelle sciarbelle e...`

Sampierdarena - “Il cuore di Genova è sempre vivo” è il titolo dell’evento teatrale, che si svolgerà nel Municipio Centro Ovest a favore delle famiglie colpite dalla tragedia del Ponte Morandi.



L’appuntamento è per venerdì 16 novembre alle 18 al centro civico Buranello (via N. Daste 8), dove andrà in scena Ratelle sciarbelle e … commedia brillante in tre atti e in dialetto genovese, di Vito Elio Petrucci. Adattamento e riedizione teatrale a cura di Carla Lauro. Ingresso a offerta libera.



L’iniziativa è stata organizzata dal Teatro Dialettale Stabile della Regione Liguria e dal Municipio Centro Ovest.