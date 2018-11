Beneficenza in dialetto: all´RDS Stadium arriva il concerto dei Buio Pesto

Sampierdarena - Anche quest'anno la band dialettale ligure dei BUIO PESTO chiuderà il tour con un grande concerto benefico in programma domenica 11 novembre alle ore 17.00 (apertura cancelli ore 16.00), ospitato per l'ottavo anno all'RDS Stadium di Genova.



Questo straordinario concerto sarà il primo evento benefico musicale ufficiale dedicato alla memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto.



«Il concerto era stato già organizzato prima dell'estate a favore del nostro progetto "Ambulanza Verde", poi dopo la tragedia del 14 agosto abbiamo convertito la finalità benefica dell'evento - dichiara il leader della band Massimo Morini - Contiamo sulla partecipazione dei genovesi e non solo al fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi: riuscire a fare qualcosa per i coinvolti di questo terribile dramma».



Il netto dei proventi dell'evento andrà, infatti, alla Croce Rossa di Genova, che deciderà a quali tra i soggetti coinvolti devolvere la cifra. La manifestazione è patrocinata da Comune di Genova, Regione Liguria, S.I.A.E e Nazionale Italiana Cantanti. Nel corso dell'evento, Regione Liguria consegnerà ai Buio Pesto il Disco di Platino alla Carriera, per le 100.000 copie vendute dei loro dischi dal 1990 ad oggi.



I biglietti per il concerto dell'11 novembre (12 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni) sono in vendita nei negozi (in 8 punti vendita autorizzati a Genova, Rapallo, Busalla, Bogliasco, Savona, Loano, Imperia, Novi Ligure), presso le associazioni benefiche Buio Pesto Fans Club a Genova e ACEB a Camporosso, via email prenotandoli all'indirizzo buiopesto@buiopesto.it (verranno successivamente spediti o consegnati in loco). I biglietti rimanenti verranno messi in vendita il giorno stesso del concerto presso la biglietteria.



Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.buiopesto.it/rds-stadium.