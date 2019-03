Sampierdarena - Venerdì 15 marzo (ore 21) al Crazy Bull (via Eustachio Degola 4r) va in scena il concerto di una delle istituzioni dello ska/punk rock italiano: gli Shandon. Freschi dell’uscita del singolo “Il vuoto non basta” (che vede la partecipazione di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri), la band lombarda sale sul palco del Crazy Bull di Sampierdarena per presentare “Il segreto”, nuovo lavoro in studio pubblicato a inizio marzo.