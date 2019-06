Walking Lectures, a Sampierdarena conferenza itinerante di Ravera

Sampierdarena - Domenica 9 giugno, con ritrovo alle ore 16 ai giardini della Fiumara nei pressi della locomotiva a vapore, è in programma la terza delle walking lectures organizzate quest'anno dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti.



Protagonista di questa conferenza itinerante sarà "La Manchester d'Italia", vale a dire Sampierdarena, ed in particolare la sua vocazione di città industriale sviluppattasi a cavallo di Ottocento e Novecento, che verrà ripercorsa da Alessandro Ravera. L'itinerario prevede tappe a Fiumara, stazione ferroviaria, Teatro Modena, Fabbrica Bagnara (Via Giovanetti), Via Cantore, Villa Scassi ed ex Lega Navale (Via Sampierdarena).



«Per secoli - spiega Ravera - Sampierdarena ha rispecchiato le trasformazioni di Genova, dall'esplosione palaziale voluta dai Magnifici, alla massiccia industrializzazione del primo Ottocento, spesso esagerandone le caratteristiche, vista l'esiguità di spazio propria di ogni città ligure. Allo stesso modo, dopo l'unione amministrativa degli anni '20, quella che era la Manchester d'Italia è dapprima diventata il primo porto italiano, perdendo al contempo il suo peculiare rapporto con il mare, per vedere poi "sfasciare" definitivamente il proprio tessuto urbano in nome dei trasporti. Ripercorrere le vie di Sampierdarena e le sue molteplici testimonianze architettoniche e urbanistiche significa, quindi, rileggere da un diverso punto di vista le vicende dell'intera Genova, comprendendo appieno la natura dei suoi cambiamenti».