Ex Mercato Ovoavicolo, presentato il bando per i lavori di riqualificazione

Nel complesso commerciale un campo da calcio, una palestra e un asilo

Sampierdarena - Una scuola dell'infanzia, uno spazio commerciale di circa 700 mq e un campo da calcio a sette e una grande palestra. Verranno ospitati nell'area dell'ex Mercato Ovo Avicolo del Campasso a Sampierdarena, una realtà che ha risentito fortemente della de-industrializzazione, anche sotto il profilo della identità urbana e dei bisogni sociali. Il bando per assegnare i lavori è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi dall'assessore ai Lavori Pubblici, manutenzioni e politiche di sviluppo delle vallate, Paolo Fanghella.



In questi quartieri vivono molti anziani (26 per cento) e il 20 per cento della popolazione è composta di immigrati di giovane età provenienti da diverse parti del mondo. Motivo che ha spinto l'amministrazione a propendere per un uso misto dell'area: commerciale, con piccolo punto vendita in una zona quasi sprovvista di negozi; scolastico, ricollocando la scuola primaria dell'infanzia "Gilberto Govi", oggi ospitata all'interno di spazi inadeguati, e sportivo con campo da calcio e palestra.



L'ex Mercato Ovoavicolo di Sampierdarena è un edificio ottocentesco di notevole mole, dismesso dagli anni ’80. Il progetto punta al recupero conservativo delle parti riconoscibili e la demolizione di tutti i manufatti non congrui, troppo rimaneggiati o staticamente instabili.



La scuola verrà collocata nella palazzina sul lato sud, "edificio sensibile" per il quale è previsto l'adeguamento sismico, con a disposizione uno spazio esterno. I padiglioni dell'ex mercato, lato via del Campasso, verranno demoliti e al loro posto collocata una struttura per spazi destinati ad attività commerciali per una superficie di circa 700 metri quadrati con parcheggio.







Sopra la copertura degli spazi destinati ad attività commerciali, lungo il margine ovest dell’area, è prevista la costruzione di un campo da calcio a sette (25 x 42 metri), delimitato sui quattro lati da recinzioni. Nell'edificio che dà su via Pellegrini verrà realizzata una palestra, per una superficie di 800 metri quadrati, e due spogliatoi a servizio della palestra e del campo da calcio. Spazi aperti per bambini e anziani, con un nuovo accesso carrabile, sono previsti sul lato di via Spaventa.



«La nuova struttura – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella - che da troppi anni è in uno stato di abbandono e degrado, dovrà diventare un importante centro di aggregazione sociale e di riqualificazione urbana per il quartiere del Campasso e rappresenterà un esempio di rigenerazione urbana in grado di cambiare il volto della delegazione».