Zona arancione, le attività commerciali potranno chiedere un contributo ad Autostrade

Sampierdarena - «Da martedì anche le attività commerciali situate nella “zona arancione” a valle del ponte Morandi, a Genova, potranno chiedere un contributo economico ad Autostrade per l’Italia. È quanto si legge in una nota della società che specifica come l’iniziativa sia dedicata “in particolare alle attività commerciali, artigianali e di impresa localizzate in via Fillak, piazza Masnata, via Reti e via del Campasso che, a causa della chiusura delle strade di collegamento con la zona di Certosa, stanno vivendo disagi per le condizioni di viabilità»: la notizia è stata riportata sulla sua pagina Facebook da Roberto Campi, Consigliere del Municipio VI - Genova Medio Ponente



«Questa nuova tranche di contributi si aggiunge a quella gia’ destinata nelle scorse settimane alle attività commerciali situate nella zona arancione a monte del ponte Morandi. Nel complesso, ad oggi, sono 256 gli esercizi commerciali e le aziende che hanno potuto usufruire di un contributo».