Lungomare Canepa, ancora traffico congestionato. Tarda il nuovo piano per la viabilità

Sampierdarena - Giusto ieri sera l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova aveva annunciato il nuovo piano per la viabilità, in base al quale saranno aboliti tutti i semafori per chi da ponente viaggia verso il centro passando per la Strada Guido Rossa, mentre via Cornigliano - in via sperimentale - dovrebbe essere riservata ai mezzi pubblici provenienti da ponente. A causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina in Lungomare Canepa, però, ancora adesso sulla Guido Rossa il traffico in direzione ponente risulta alquanto congestionato. Tutto questo ha comportato anche un ritardo qualche ora di per la partenza dell'esperimento per la nuova viabilità, ufficialmente messo in atto a partire dalle 10 di questa mattina.

Oltre ai tre vigili urbani preposti alla regolamentazione del traffico, dalle 7 sono sul posto anche il vicesindaco Stefano Balleari e il dirigente del distretto medio ponente della municipale Mauro Ferri.



In attesa del 15 settembre - quando dovrebbe essere inaugurata la nuova strada portuale interna alle aree Ilva - il Comune continuerà comunque a «procedere per tentativi».