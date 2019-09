Via di Francia, ancora chiusure notturne per l´arteria di San Benigno: ecco cosa cambia

Sampierdarena - Per lavori stradali in via Di Francia, il tratto di strada in direzione ponente sarà chiuso nelle notti dal 15 al 20 settembre comprese, dalle 21 alle 5 del mattino.



Modifiche alla viabilità - Il traffico sarà quindi interdetto ai mezzi privati e anche a quelli pubblici di Amt le cui linee subiranno alcune modifiche:

- Linee 1 e N2: bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, piazza Vittorio Veneto dove riprenderanno regolare percorso.

- Linee 9 e N1: i bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso.