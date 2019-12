Alberature via Buozzi, Rossi: `Ascoltare il Civ per la riqualificazione delle aiuole`

Sampierdarena - "In consiglio comunale ho chiesto informazioni sulla riqualificazione di via Buozzi a Sampierdarena, iniziata l'anno scorso con l'assessore Fanghella e attualmente ferma, nonostante siano state segnalate in diverse occasioni le problematiche relative alle alberature e alle aiuole. Ho proposto all'assessore competente che ringrazio per la disponibilità nell'effettuare un sopralluogo, di ascoltare il civ attivo che aveva già presentato un progetto per le aiuole, iniziando da lì per riqualificare il tratto indicato e le alberature in loco": così Davide Rossi - consigliere comunale della Lega



"Questa riqualificazione, inoltre, darebbe armonia in una zona sempre più frequentata da turisti e croceristi vista la vicinanza con il terminal, volta, anche attraverso un'illuminazione adeguata, a dare risalto a importanti manufatti, quali la storica Villa Rosazza e la via del Sale di salita Mura Angeli con edicole votive antichissime a ovest e Palazzo del Principe a est".