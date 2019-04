Ampliamento pronto soccorso del Villa Scassi, Rossi e Fontana: «Un ulteriore passo in avanti»

Sampierdarena - «L'annuncio dell'ampliamento e della rifunzionalizzazione del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, fortemente voluto dall'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, contribuirà a un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione dell'edificio e offrirà un importante contributo per migliorare un servizio fondamentale per il Ponente e la Valpolcevera»: lo hanno dichiarato Davide Rossi e Lorella Fontana, consigliere e capogruppo della Lega in Comune.



«Dopo le tante promesse non realizzate in questi anni - hanno continuato Rossi e Fontana - finalmente si passa dalle parole ai fatti, con un importante sforzo economico di circa 3 milioni di euro. Con il raddoppio della superficie, la creazione di nuovi percorsi dedicati, la realizzazione di una sala dedicata alla violenza di genere e la riprogettazione dei locali e degli spazi, si riuscirà finalmente a superare il congestionamento in cui da diversi anni versa il presidio. Come cittadini del ponente - hanno concluso i consiglieri - ancora prima che da consiglieri comunali, ci teniamo a ringraziare la vicepresidente regionale Viale, per l'importante contributo sia economico, sia sociale, che renderà al territorio».