Centro civico Buranello, Fontana: `Circa un milione di euro per il rifacimento del tetto`

Sampierdarena - "Il centro civico Buranello, un punto di ritrovo dal grande valore sociale e utilizzato come centro di accoglienza per gli sfollati come dimostrato dopo il tragico crollo del ponte Morandi, presenta diverse criticità nel tetto. Ogni pioggia fa entrare delle infiltrazioni, causando diversi problemi, ad esempio, agli utenti della palestra": così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune



"In consiglio comunale, per questo, ho presentato un'interpellanza per chiedere come l'amministrazione comunale intenda intervenire per riqualificare la struttura. L'assessore Piciocchi, che ringrazio per la risposta concreta, ha dichiarato che la giunta ha inserito il rifacimento completo del tetto nel piano triennale dei lavori pubblici per un importo di circa un milione di euro, finanziato a mutuo, chiedendo agli uffici di iniziare la progettazione con l'obiettivo di risolvere la questione".