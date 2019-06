Evacuazione per demolizione del Morandi, Lega: «Disponibili per dare il nostro contributo»

Sampierdarena - «Il 27 o 28 giugno è prevista la demolizione, per mezzo di micro cariche esplosive, della parte est del Ponte Morandi. La Protezione Civile sta mettendo a punto un piano di evacuazione che potrebbe coinvolgere fino a 4000 persone. Come appreso dal nostro Sindaco-Commissario, Marco Bucci, una parte degli sfollati verrà accolta al Centro Civico Buranello, nella delegazione di Sampierdarena. Ritengo che la scelta sia giusta considerando che la nostra struttura, già operativa sin dalle prime ore successive al crollo di quel tragico 14 agosto dell'anno scorso, ha dato ristoro e assistenza a centinaia di sfollati per oltre due mesi»: così Davide Rossi, Lorella Fontana e Michele Pastorino.



«Così come in quelle dolorose ore i consiglieri municipali del Gruppo Lega non hanno lesinato energie, anche in questa particolare occasione ci renderemo disponibili per dare il nostro contributo e dedicare un po' del nostro tempo ai nostri concittadini. Inoltre, saranno presenti anche i consiglieri comunali della Lega (Davide Rossi e Lorella Fontana), congiuntamente con i militanti della Sezione Lanterna (Centro Ovest e Valpolcevera) anch'essi attivi a sostegno degli sfollati al Centro Civico Buranello nei primi giorni dell'emergenza post crollo del Ponte Morandi. In modo costruttivo cercheremo di dare una mano o anche solo un po’ di sostegno alla cittadinanza con umiltà e compostezza», concludono Davide Rossi, Lorella Fontana e Michele Pastorino.