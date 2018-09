Falcidia: «Strategia unitaria tra Comune e Regione nell´interesse dei cittadini»

Sampierdarena - «Il fatto di non condividere la proposta di convocare un consiglio congiunto dei Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Medio Ponente e Ponente, non è una scorrettezza come strumentalmente affermato dai consiglieri municipali del Pd, LeU, Potere al Popolo e Lista civica Insieme, bensì una scelta istituzionale ponderata»: lo ha dichiarato oggi il presidente del Municipio II Centro Ovest, Renato Falcidia (Lega).



«Infatti - ha aggiunto Falcidia - i luoghi istituzionali dove creare una sintesi delle istanze che provengono dal territorio sono le commissioni e il consiglio Comunale dove vengono periodicamente convocati i rappresentanti dei Municipi per discutere sulle varie tematiche di interesse territoriale e rapportarsi con Sindaco e Giunta. Ricordo, inoltre, che appena 20 giorni fa si è svolta la seduta congiunta tra Regione e Comune, in cui ho portato le istanze del territorio insieme al presidente del V Municipio Valpolcevera ed è stato votato all'unanimità un documento unitario. Pertanto, non si capisce l'utilità di una seduta congiunta dei quattro consigli municipali. Occorre infatti proseguire con una strategia bipartisan e di unità istituzionale con il Comune e la Regione nell'interesse dei cittadini e dei territori».