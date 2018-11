Voltini Rfi di via Buranello, Rossi: «Possibilità di insediamento di attività commerciali»

Sampierdarena - Approvata all'unanimità del consiglio comunale, la mozione della Lega per l'acquisizione dei voltini Rfi di via Buranello da parte del Comune. «Il problema si protrae da circa 20 anni e già le giunte Pericu, Vincenzi e Doria, avevano cercato di iniziare un percorso con Ferrovie dello Stato senza trovare una soluzione - ha dichiarato Davide Rossi (Lega), primo firmatario della mozione, durante l'ultimo consiglio comunale - Nella zona vi erano ubicate tantissime attività commerciali, che nel tempo hanno chiuso patendo il prezzo della crisi economica che ha colpito il Paese».



«In questi anni, il Comune è riuscito a ottenere il possesso di 4 dei 60 voltini in questione e li ha utilizzati per stanziarvi degli ecopunti. Auspico che il Comune riesca a ottenere da Rfi anche i restanti, in modo tale da riuscire a insediare nuove attività commerciali che, insieme ai patti d'area, potrebbero essere un volano positivo per l'economia di tutto il quartiere. Inoltre, parte di questi voltini potrebbero venire ceduti ai commercianti della zona rossa per aiutarli a rilanciare la loro attività, gratuitamente per almeno tre anni e in seguito ad affitto calmierato».