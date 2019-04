25 aprile, aperte le celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione

Val Bisagno - Si sono aperte a Genova le celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione. Alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno si è formato un corteo e sono state depositate le corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste.



Ricordo - Successivamente alle 8.45, al campo dei Caduti Partigiani è stata celebrata una Santa Messa in suffragio.



Festa - «Oggi celebriamo una ricorrenza importante - ha dichiarato a Primocanale il sindaco di Genova Marco Bucci - ricordiamo le tante persone che grazie al loro sacrificio hanno liberato l'Italia. Questo deve essere un esempio per tutti noi». «Per me è un onore indossare la fascia della Regione e rappresentare la Liguria - ha proseguito l'assessore alla Formazione e Cultura Ilaria Cavo - Giusto essere presenti come istituzioni per ricordare chi si è sacrificato per la nostra libertà».