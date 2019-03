Acquedotto storico, proseguono gli interventi di restyling

I lavori comporteranno la sostituzione delle antiche lastre di luserna che costituiscono la pavimentazione del sentiero.

Val Bisagno - Partiranno nel mese di marzo i lavori di restyling dell’acquedotto storico di Genova, la struttura architettonica risalente al 1.200 che, partendo dalla Valbisagno, riforniva d’acqua l’intera città. Gli interventi comporteranno la sostituzione delle antiche lastre di luserna, una novantina circa, che costituiscono la pavimentazione del sentiero.



Passeggiata - «Questo intervento è un passo in avanti verso la messa in sicurezza dell’intera passeggiata, un percorso di 15 chilometri di particolare interesse sia dal punto di vista storico sia ambientale, verrà ripristinato e adeguatamente segnalato. Quest’opera è anche inserita nella mia delega sulle Vallate - spiega l'assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella - I lavori, dal valore di circa 50 mila euro, sono resi possibili grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio».



Itinerario - «L'acquedotto di Genova racconta alla città una storia che comincia 2200 anni fa e che oggi rappresenta un itinerario escursionistico molto amato dai genovesi, sia dal punto di vista storico, sia naturalistico – aggiunge l'assessore alle politiche culturali Barbara Grosso – Esprimo dunque una grande soddisfazione per l’avvio di questo cantiere, che andrà a migliorare notevolmente lo stato del camminamento».



Acquedotto - «Il contributo delle associazioni del territorio, che da anni si dedicano con passione alla cura dell’Acquedotto e che lo conoscono metro per metro, è stato fondamentale per poter consegnare al Comune un documento di pianificazione dei lavori necessari, ottimale dal punto di vista della fattibilità. Siamo soddisfatti dell’inizio imminente dei primi interventi e ci auguriamo che l’intero acquedotto torni presto ad essere completamente percorribile» commenta Roberto D’Avolio, presidente del Municipio IV Media Valbisagno.