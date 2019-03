Alba di sangue in via Bobbio: morto centauro, ferite altre cinque persone

Una moto si sarebbe scontrata con una macchina. Indagini in corso da parte della Municipale

Val Bisagno - Sangue sulle strade di Genova: un centauro di 60 anni ha perso la vita intorno alle 5.30 in via Bobbio.



Dinamica - Secondo le prime informazioni la moto su cui viaggiava la vittima sarebbe finita contro una macchina, composta da cinque persone e poi è volata a terra. I medici del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare il 60enne che però è morto sul posto.



Feriti - Gli occupanti del veicolo sono stati trasferiti all’ospedale Galliera e San Martino per le cuse del caso. Sono in corso da parte della sezione infortunistica della Polizia Municipale i rilievi del caso per fare luce sull’accaduto.