Alla Scuola Contubernio `Festa della Cicogna`

Val Bisagno - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” organizza, per il sesto anno consecutivo, con il patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno, la Festa della Cicogna rivolta a tutti i bambini/e nati/e a Genova negli anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 (Open-Day 0/6).



La Festa si terrà Sabato 16 Marzo, dalle 9.00 alle 13.00 nei locali e nei giardini della Scuola in Via Amarena 11 (San Fruttuoso), con possibilità di parcheggio interno; saranno presenti, a disposizione dei Genitori per visitare la Scuola e per informazioni, le Maestre dell’Asilo Nido, Sez. Primavera e Materna/Elementari.



Per i bambini un mini-laboratorio di digito-pittura, un laboratorio di cake-design, laboratori artistici, musicali, creativi, robotica, scienze, angolo giochi e “sport” per tutti nelle palestre della scuola con il corso di Atletica e con la psicomotricità. Alle 11.00 un aperitivo/merenda con stuzzichini vari insieme a tutte le Maestre preparato dalle brave Operatrici di Cucina della Scuola e latte, dolci, biscotti, cioccolato offerti da Latte Tigullio, Biscottificio Grondona, Sogegross, Lindt. Per le mamme e i papà: incontro sull’educazione alimentare dei bambini più

piccoli (0/6 anni) a cura della Dott.ssa Martina Beltrami, Dietista dal titolo “Mangiamo bene, cresciamo meglio”, l’angolo della prevenzione con la misurazione dei parametri e lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche a cura delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Inoltre presentazione del Summer Camp, foto ricordo per tutti e trucca-bimbi.

Omaggi offerti a tutte le mamme dalle Farmacie Manca di Via Fereggiano, Martinelli di Piazza Giusti, Monticelli di Corso De Stefanis, N.S. del Monte di Via G.B. D’Albertis, Scanavino di C.so Sardegna, Dell’Aquila di Via Giacometti.



Nel corso della festa verranno presentate alle famiglie i servizi della Scuola per la prima infanzia 0/6 (dall’Asilo Nido - convenzionato con il Comune di Genova- alla Sezione Primavera, alla Scuola Infanzia e 1° Elementare), nonché le attività del Centro Estivo rivolte anche ai bambini più piccoli dai 2 ai 6 anni. Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini! Siete tutti invitati! Possibilità di parcheggio interno. Autobus 84 e 381 con fermata davanti alla Scuola e ingresso

pedonale da Via Amarena, Via Ferretto e Via Savelli