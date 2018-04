Anziano urina per strada e viene beccato da un passante, ma la gente lo difende

Val Bisagno - Ormai non è più una novità che un normale cittadino, appena vede qualcosa di particolare accadere vicino a lui, ha come prima reazione quella di prendere il cellulare e fotografare, o fare un video, a quello a cui ha appena assistito. E' quanto accaduto ieri sera a Marassi quando Ilaria ha incrociato di fronte a se un anziano in flagranza che stava urinando per terra.



Dopo aver scattato la foto, e averla subito pubblicata su un gruppo Facebook del quartiere, questa ha ottenuto anche qualche polemica in difesa dell'anziano. "Potrebbe essere una persona anziana con problemi psichici - commenta un utente - Povero vecchietto" scrive un'altra. Insomma invece di provocare totale indignazione da parte del popolo social, il signore che ha compiuto il gesto ripreso dal cellulare è stato difeso da molti per l'età.



Stando a quanto mostra l'immagine, il fatto sarebbe avvenuto verso le 21.30 in via Bertuccioni.