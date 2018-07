Aperto il parcheggio di Ponte Fleming a Molassana

Val Bisagno - Nella giornata di oggi, lunedì 9 luglio, si è aperto il parcheggio in struttura di Ponte Fleming a Molassana, realizzato nell'ambito del programma POR Liguria.



Parcheggio - «Finalmente – hanno dichiarato il vicesindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari e il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D'Avolio – abbiamo aperto un parcheggio molto atteso dal territorio e tarato secondo le esigenze dei cittadini, sulla base di un modello inedito che applicheremo in via sperimentale. Verrà gestito da Genova Parcheggi per assicurare sia una fruizione ordinata sia il massimo beneficio per residenti e commercianti».



Esigenze - Il parcheggio, gestito da Genova Parcheggi, nel periodo iniziale sarà gratuito, ma operativo, unicamente nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00. Una volta completati i lavori relativi al sistema di controllo accessi, diventerà fruibile tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, con un piano tariffario studiato per venire incontro alle diverse esigenze dei potenziali fruitori: gratuità per le prime 2 ore di sosta; tariffa di 2,00 € al giorno per la permanenza nel parcheggio oltre le prime 2 ore e abbonamenti mensili senza prelazione del posto al costo di 30,00 €/mese.