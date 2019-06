Bidoni divelti e spazzatura per strada a Quezzi: arrivano le catene per impedire il fenomeno

Val Bisagno - Come ormai noto, nelle scorse settimane in diverse vie della zona di Quezzi sono stati stranamente divelti alcuni cassonetti della spazzatura. Questi strani avvenimenti, dunque, hanno convinto Amiu a prendere provvedimenti: nei giorni scorsi, infatti, i bidoni siti nelle strade interessante sono stati debitamente fissati con delle catene.



Il provvedimento - Nei giorni scorsi Amiu - a seguito della moltitudine di segnalazioni pervenute sia dai cittadini che dal Municipio III Bassa Valbisagno - per impedire che i bidoni in questione finissero nuovamente rovesciati, alla fine ha li incatenati ai muri retrostanti. Il provvedimento è stato preso dopo che - a causa forse di alcuni cinghiali, forse di qualche scherzo poco divertente - nelle scorse settimane in diverse vie della zona sono stati stranamente divelti alcuni cassonetti della spazzatura, il cui contenuto in più occasioni è spiacevolmente finito a terra, causando non pochi disagi sia agli operatori di Amiu che ai residenti.