Bisagno, sgomberato insediamento abusivo nell´alveo del torrente

Val Bisagno - Ieri pomeriggio gli agenti del terzo distretto di polizia locale sono intervenuti nell'alveo del torrente Bisagno, dove - sulla sponda destra, precisamente sotto il ponte Castelfidardo - era stato allestito un insediamento abusivo.



Lo sgombero - Gli agenti hanno accertato la presenza di una costruzione di fortuna - gravante sulla impalcatura del ponte - costituita da parti in legno, tela e cartone. All'interno non era presente alcuna persona, ma sono stati trovati indumenti, due materassi, pentole e suppellettili vari. La struttura - oltre che abusiva - è stata ritenuta particolarmente pericolosa, specialmente in vista della allerta meteo odierna, ragion per cui gli agenti hanno richiesto immediato intervento di AMIU per il suo smantellamento e la sua rimozione della struttura. Le operazioni si sono svolte tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina.