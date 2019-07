Botte alla compagna davanti al bimbo piccolo, 26enne in manette

Val Bisagno - Un ex pugile di 26 anni è stato arrestato per “maltrattamenti in famiglia davanti a minori”: a denunciare l’uomo la compagna di 22 anni che è stata salvata dagli agenti della Polizia Locale a Marassi.



Sangue - La 22enne, stando a quanto ricostruito, si è affacciata dal balcone con il naso sanguinante e il bimbo piccolo in braccio. Alcuni cittadini, accortisi di ciò, hanno avvisato la polizia locale che sono intervenuti. La giovane è stata portata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura del naso. L’uomo è in carcere, mentre sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto. Non è escluso che le violenze siano dettate da motivi legati alla gelosia.