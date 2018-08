Brucia materiale su un terrazzo: intervento dei vigili del fuoco

L'incendio è divampato in un appartamento di via Cecchi

Val Bisagno - Un incendio è divampato intorno alle 14 in un appartamento di via Cecchi: in fiamme è finito del materiale situato sul terrazzo.



Intervento - I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto il balcone con l’autoscala e hanno appurato che il fumo non fuoriusciva dal palazzo ma dal terrazzo. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto mentre i danni causati dall’incendio sono stati limitati.