Bus dell´Amt prende fuoco: fiamme spente dall´autista

E' successo questa mattina in via Carso

Val Bisagno - Un autobus ha preso fuoco mentre stava transitando in via Carso, a Staglieno: ad accorgersi di ciò è stato l’autista del mezzo che ha bloccato la sua corsa e ha fatto scendere le persone presenti a bordo.



Fuoco - Il conducente, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere l’incendio. Non ci sono state persone rimaste ferite e sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.



foto d'archivio