Val Bisagno - Dal 23 luglio al 3 agosto rimarrà operativo un cantiere in via Lungobisagno Istria per la sostituzione di un cavidotto elettrico, ma già da oggi il traffico ha cominciato a risentire delle operazioni.



I disagi - Non solo la viabilità cittadina, ma anche l'ingresso dell'autostrada di Genova Est ha risentito del traffico creato dal cantiere. E la coda finisce per causare problemi anche tra Genova Est e Genova Ovest.